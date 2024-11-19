Araştırma: Sürekli oturmak kalp için riskli

Yeni bir araştırmaya göre günde 10 saat veya daha fazla hareketsiz kalmak düzenli egzersiz yapanlarda bile kalp yetmezliği riskini artırıyor.

Fotoğraf: BBC

ABD’deki Massachusetts General Hospital’deki araştırmada Britanya’daki 90 bin katılımcının sağlık verileri değerlendirildi.

Katılımcılar bileğe takılan bir ivmeölçerle yedi gün boyunca takip edildi.

TRT‘nin aktardığına göre ortalama yaşı 62 olan katılımcıların yüzde 56’sı kadındı ve günlük ortalama hareketsizlik süreleri yaklaşık 9,4 saat olarak tespit edildi.

Kritik eşik 10.5 saat

Araştırma atriyal fibrilasyon (AF), miyokard enfarktüsü (ME) ve kalp yetmezliği (KY) gibi kalp hastalıkları riskinin hareketsiz sürelerin artmasıyla birlikte yükseldiğini gösterdi. Özellikle KY ve kalp hastalığı riski, hareketsiz süre günde 10,5 saati geçtiğinde ciddi bir artış gösteriyor.

Çalışmaya göre önerilen haftalık 150 dakikalık fiziksel aktivite yapan bireylerde AF ve ME riskleri azalsa da KY ve kalp hastalığına bağlı ölüm riski yüksek. Bu hareketsizliği azaltmanın fiziksel aktivite kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.

‘Asgari hedef günde 10,6 saat’

Araştırmanın ortak yazarı Shaan Khurshid halk sağlığı politikalarının hareketsizliği azaltmaya odaklanması gerektiğini belirtti. Khurshid’e göre günde 10,6 saatten fazla hareketsiz kalmamanın kalp sağlığı için asgari bir hedef olmalı.

Brown Üniversitesi Aile Hekimliği Bölümü’nden Charles Eaton’sa araştırmanın hareketsiz yaşamın sağlık üzerindeki tehlikelerine dair güçlü kanıtlar sunduğunu söyledi:

“Daha iyi sağlık için insanları daha fazla hareket etmeye teşvik etmeliyiz.”