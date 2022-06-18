Araştırma: Sahte hesapların sepette bıraktığı ürünler e-ticarette yılda 5,7 milyar dolar gelir kaybına yol açıyor

Pazara giriş stratejisi güvenliği şirketi CHEQ’nun verilerine göre sahte ve bot hesapların sepete ekleyip bıraktığı ürünler e-ticaret işinde yılda 5,7 milyar dolar potansiyel gelir kaybına yol açıyor.

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Alışverişi tamamlamadan sepette ürün bırakma tertibi genelde genellikle bir web sitesindeki mevcut envanter miktarını tüketmeyi ve alışveriş yapanların ürünü mevcut olduğu başka bir yerden almasına neden olmayı amaçlıyor.

e-ticaretle alakalı bu tür hileli yöntemlere genellikle rakip firmalar, sosyal medyada sahte etkileşim yaratmak amaçlı ‘tık çiftlikleri‘ ya da kötü niyetli kişiler başvuruyor. Ayrıca geniş çaplı bot ağları da bu işin bir parçası.

Şirketin hazırladığı e-ticaret raporundaki verilerin binlerce siber güvenlik testi uygulandıktan sonra elde edildiği belirtildi. Toplamda söz konusu sitelere organik ve inorganik trafiğin yüzde 32’sinin geçersiz trafik (IVT) olduğu anlaşıldı. Bu, alışveriş yapmaya niyeti ya da kapasitesi olmadığı veya bir web sitesi ile anlamlı bir etkileşime geçemeyeceği anlamına geliyor.

Rapora göre oluşturulan sepetlerin yüzde 69’u satın almayla sonuçlanmıyor.

CHEQ CEO’su Guy Tytuniovich, sepette bırakma nedeniyle ticaret sitelerinin sık sık potansiyel iş kaybına uğradığını belirterek şöyle devam etti: “Ancak birçok e-ticaret sitesi bu rakamlara derinlemesine bakıp hangi sepette rakamlara gerçek kullanıcılardan hangileri bot hesaplardan kaynaklanıyor bunu tespit edemiyor. Bu durum kullanıcı deneyimine, satış tahminlerine ve veri doğruluna zarar verebilir.”