Araştırma: Rahim nakli yaptıranların yarısından fazlasının çocuğu oldu

ABD’de yapılan araştırma rahim nakli yaptıran kadınların yarısından fazlasının çocuk sahibi olduğunu gösterdi.

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JAMA Surgery’de yayınlanan araştırmada 2016-2021 yılları arasında rahim nakli yapılan 33 kadından 19’unun yani yüzde 58’inin 21 bebeği olduğu belirtildi.

Araştırmaya katılan kadınların hepsinin ya rahimsiz doğduğu ya da rahimlerinin sonradan alınması gerektiği belirtildi.

Reuters’a konuşan araştırmanın baş yazarı Baylor Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Dr. Liza Johannesson ABD’de bir milyondan fazla kadının potansiyel olarak rahim naklinden faydalanabileceğini söyledi.

Nakil yaptıranların yüzde 74’ünde operasyondan bir yıl sonra rahmin işlevini yerine getirdiği belirtildi. Bu grubun yüzde 83’ünün doğumunda sağlıklı bebek dünyaya geldi.

Bütün doğumlar sezaryen yoluyla olurken, ortalama olarak nakilden 14 ay sonra gerçekleşti.

Nakil yaptıranların uzun süre immunsupresif (bağışıklık sistemini baskılayan) ilaç kullanma ihtiyacını önlemek için doğumdan sonra rahimleri alındı.

Baylor Üniversitesi, Cleveland Kliniği ve Pennsylvania Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan ABD’deki operasyonlar dünyada şimdiye kadar yapılan 100’ün üzerindeki rahim nakli arasında yer alıyor.