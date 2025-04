Araştırma: Ortanca çocuk kardeşlerine göre daha işbirlikçi

Kanadalı bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi.

Fotoğraf: Pexels

Bilim insanları, kardeşler arasındaki sıralamanın kişiliği şekillendirmede etkili olup olmadığını araştırdı.

Psikoloji alanında çalışan Brock Üniversitesi’nden Prof. Dr. Michael Ashton ve Calgary Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kibeom Lee, 700 binden fazla gönüllüden veri topladı.

‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ dergisinde yayınlanan çalışma kapsamında ortanca çocukların işbirliği için önemli görülen özelliklerde kardeşlerinden daha yüksek puan aldığı tespit edildi.

Ashton ve Lee, ilk doğan kardeş, ortanca çocuk, en küçük çocuk ya da tek çocuk oldukları hakkında bilgi verilen ve İngilizce konuşan 700 binden fazla gönüllünün kişilik özelliklerini analiz etti.

Araştırmada 75 bin kişiden oluşan ayrı bir grup da aynı soruları, çocuk sayılarıyla birlikte cevaplandırdı.

Daha fazla kardeşi olan kişilerin, işbirliği ile bağlantılı olarak uyumluluk, dürüstlük, tevazu ya da başkalarına karşı adil ve samimi olma konusunda daha yüksek puan aldığı görüldü.

Ortanca çocuklar, ilk doğanlardan ve en küçük kardeşlerden biraz daha yüksek puan alarak işbirliği konusunda öne çıktı.

Araştırmada, aynı özellikler için alınan puanların çok çocuklu ailelerde daha yüksek olduğu gözlemlendi. Buna göre insanlar daha büyük bir grubun parçası olarak yetiştirildiğinde işbirlikçi bir kişilik geliştirmeleri daha olası.

Prof. Dr. Lee, açıklamasında şunları söyledi:

“Belirli bir bireyin kişiliği hakkında doğum sırasına ya da aile büyüklüğüne bakarak fazla bir şey söyleyemezsiniz. Ancak birçok bireyle bu çalışmayı yaptık ve bir ortalama elde ettik. Bu ortalamadaki doğum sırası veya aile büyüklüğüne bakarak bireylerin kişiliği hakkında belirgin farklılıklar olduğunu söyleyebiliriz.”

Araştırma yazarları, daha fazla kardeşe sahip olmanın daha işbirlikçi bir kişiliği teşvik ettiğini, ortanca çocuk olmanın da küçük ve büyük kardeşlerle iyi bağlar kurmayı gerektirdiğini belirtti.

Dolayısıyla kişilik düzeyleri doğum sırası ve kardeş sayısı büyüklüğüne göre farklılık gösteriyor.