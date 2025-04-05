Araştırma: Meyve sineklerinde dişiler, alkollü erkekleri daha çekici buluyor

Yeni bir araştırmaya göre dişi meyve sinekleri alkollü erkek meyve sineklerini daha çekici buluyor.

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Latince adı ‘Drosophila melanogaster’ olan ve ‘sirke sineği’ diye bilinen meyve sinekleri genelde gıda çöplerindeki çürümüş ve alkol üreten meyvelerle besleniyor.

Science Advances dergisinde yayınlanan araştırmaya göre alkollü erkek meyve sinekleri, dişileri kendilerine çeken kimyasalları daha çok salgılıyor ve bu sayede çiftleşmede başarı şansları artıyor.

Alkolün sineklerdeki etkisini inceleyen bilim insanları daha önceki araştırmalarında dişilerin reddettiği erkekleri inceliyordu. Teorileri bu dişi sineklerin çiftleşmenin yerine geçecek bir haz peşine düştükleri yönündeydi.

Üreme avantajı

Araştırmanın yazarı ve Max Planck Enstitüsü Evrimsel Nöroetoloji Bölümü Başkanı Bill Hansson, bu çalışmanın sinek davranışlarına antropomorfik (insani niteliklerin başka bir varlığa atfedilmesi) bir bakışla yaklaşırken son araştırmanınsa alkol tüketmenin sineklere üreme avantajı sağladığını gösterdiğini söyledi.

Çalışmada alkol ile metanol gibi maddelerin, karşı cinsi etkilemek için havaya salınan feromon adı verilen kimyasalların üretimi ve salımını artırarak erkekleri dişiler için daha çekici hale getirdiği keşfedildi.

Bu sebeple özellikle de daha önce hiç çiftleşmemiş erkek meyve sinekleri, alkole daha çok ilgi duydu.

Hansson, “Sineklerin depresyonda oldukları için alkol aldıklarını düşünmüyoruz” dedi ve sineklerin hem çürüyen meyvelerdeki karbonhidratlara ve mayaya hem de alkole ilgisinin birbirinden ayrılamayacağını söyledi.

Çalışma ayrıca sineğin alkol kokusuna verdiği tepkinin, beynindeki üç farklı sinirsel devre tarafından kontrol edildiğini gösterdi.

Beyindeki iki sinirsel devre erkek sinekleri az miktarda alkole çekmekle sorumluyken üçüncü devre aşırı miktarda alkol alımının önüne geçmeyi amaçlıyor. Böylece sinek alkol zehirlenmesi konusunda riskleri ve faydaları tartabiliyor.

Nebraska Üniversitesi’nden Ian Keesey bu durumu şöyle açıkladı: “Bu, sineklerin alkol zehirlenmesi riski olmadan alkol tüketiminin tüm faydalarını elde etmelerini sağlayan bir kontrol mekanizmasına sahip oldukları anlamına geliyor.”