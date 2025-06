Araştırma: Mars'ta bir zamanlar okyanus ve kumsallar vardı

Yeni bir araştırma Mars’ta bir zamanlar okyanus ve kumsallar olduğunu ortaya çıkardı.

İllüstrasyon: Robert Citron / Berkeley Üniversitesi

The Guardian’ın haberine göre Mars kuru yüzeyi ve yüksek radyasyon seviyesiyle yaşam için elverişsiz görünse de yeni bir araştırma gezegenin bir zamanlar okyanus ve kumsallara ev sahipliği yaptığını ortaya çıkardı.

Araştırmacılar Çin’in Zhurong keşif aracından gelen verileri değerlendirdi.

Fotoğraf: NASA

‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ dergisinde yayınlanan araştırmada, bilim insanları Zhurong keşif aracının yer altı görüntü verilerini inceledi.

TRT Haber’in aktardığına göre Mars’ın kuzey alçak arazilerinden elde edilen verilerin Dünya’daki sahillerde kullanılan yer altı radar ölçümlerine benzer olduğu düşünülüyor.

Her iki örnekte de yer altındaki malzemelerin alçak alanlara, yani okyanus yönüne eğimli olduğu görülüyor.

Keşif aracından elde edilen veriler, Mars sahil şeritlerinin zamanla değiştirdiğini gösterirken Penn State Üniversitesi’nden Dr. Benjamin Cardenas şunları söyledi:

“Veriler, sahilin kuzeye doğru en az 1,3 kilometre ilerlediğini gösteriyor.

Bu basit bir yapı gibi görünebilir, fakat burada gelgitlerin, dalgaların ve yakın bir nehrin tortul madde taşıdığının kanıtlarını görüyoruz. Üstelik bu süreç uzun bir süre boyunca aktif olmalıydı.”

Keşif, Mars’ta yaşam olasılığı arayan bilim insanları için heyecan verici bir gelişme olarak değerlendirilirken Cardenas şöyle konuştu:

“Bir sahil, sığ su, hava ve kara arasındaki etkileşim noktasıdır. Dünya’da yaşamın ilk olarak bu tür ortamlar içinde çıktığı düşünülüyor. Bu yüzden Mars’ta geçmişte yaşam belirtileri aramak için bu bölgeye yeni bir keşif görevi gönderilmesi harika olurdu”