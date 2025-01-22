Mars'ta 3,7 milyar yıllık dalga izleri keşfedildi

NASA’nın ‘Curiosity’ keşif aracı, Mars yüzeyinde 3,7 milyar yıl önce açık suda oluştuğu tahmin edilen antik dalga izleri keşfetti.

Mars, Güneş Sistemi’nin dördüncü gezegeni. Büyük gezegenler arasındaki en küçük gezegen olarak biliniyor. Yüzeyindeki demir oksit nedeniyle kırmızı bir renge sahip.

Dünyaya benzeyen vadiler, volkanlar ve kurumuş nehir yatakları bulunsa da, atmosferi solunabilir değil, yüzeyiyse soğuk ve kurak. Buna rağmen Mars, yaşam potansiyeli taşıdığı ihtimaliyle araştırmacıların dikkatini çekiyor.

‘Curiosity’

TRT Haber‘in aktardığına göre gezegenin iklimini ve jeolojisini araştıran Curiosity, 2012’den bu yana Mars’ı inceliyor. Yakın zamanda, gezegen yüzeyinde buzsuz antik göletler ve göllere ait izler farkedildi. Bu izler, Dünya’daki kumlu göl yataklarında görülen küçük dalgalanmalara benziyor.

Bu dalgalanmalar, rüzgarla hareket eden suyun yüzeyde ileri geri hareketiyle oluşuyor. Bu durum da suyun buzla kaplı değil, açıkta olduğunu gösterdi. Keşif, bu dalgalanmaların yaklaşık 3,7 milyar yıl önce oluştuğunu ortaya koydu.

Dalga izleri

‘Sciences Advances’ dergisinde yayınlanan bir makalede Caltech’ten John Grotzinger ve Michael Lamb, antik dalga izlerine dair bulgularını paylaştılar. Bu dalgaların Dünya’daki göl ve plajlarda rüzgarla hareket eden sığ suların oluşturduğu dalgalara benzediği keşfedildi.

Gale Krateri’nde keşfedilen dalgalar, Mars’ta bir zamanlar sıvı su bulunan göller olduğunu gösterdi. Kaya ve dalga analizleriyse bunların 3,7 milyar yıl önce oluştuğuna işaret ediyor.

Bu durumda Mars’ın geçmişte daha yoğun ve sıcak bir atmosfere sahip olduğu tahmin ediliyor.

Araştırma, göl derinliği hesaplamaları, dalgaların yüksekliği ve aralığına dayanılarak yapıldı. Elde edilen verilere göre göl sığ, muhtemelen iki metre derinliğinde.

‘Prow’ adı verilen dalga izleri, bir zamanlar rüzgarla şekillenen kumulların olduğu bir bölgede bulundu. Diğer bir dalga iziyse sülfat bakımından zengin ‘Amapari Marker Band’ olarak adlandırılan kayalarda görüldü.

Bu iki bölge, Mars atmosferinin sıcak ve yoğun olduğu dönemlerin birden fazla kez veya uzun bir süre devam ettiğini gösteriyor.

NASA’nın Opportunity aracı, daha önce Mars’ta dalga izlerini keşfetmişti, ancak bu izlerin ait olduğu su kütlelerinin doğası belirsizdi.

Gezegen yüzeyinde bir zamanlar sıvı su kütlelerinin yaygın olup olmadığını anlamak içinse daha fazla araştırma yapmak gerekiyor.