Araştırma: İklim değişikliği bir 'kan nakli krizi' yaratabilir

İklim değişikliği kan nakline talebi artırabilir.

Fotoğraf: AA

Yeni bir araştırmaya göre iklim krizi kan yoluyla bulaşan hastalıkları artırıp daha fazla kan nakli ihtiyacı doğurabilir.

Avustralya’daki Red Cross Lifeblood ve University of the Sunshine Coast’tan (UniSC) araştırmacıların yürüttüğü çalışma The Lancet Planetary Health dergisinde yayınlandı.

Euronews’ün aktardığına göre ameliyat olan hastalar, prematüre bebekler, kaza geçirenler ve kronik rahatsızlıkları olanlar dahil Avrupa’da her yıl 25 milyon ünite kan naklediliyor.

Uzmanlar iklim değişikliğinin bazı bulaşıcı hastalıkları artırmasını bekliyor ve bu durumun insanların bağış yapmasını engelleyeceğini düşünüyor.

Araştırmacı Dr. Elvina Viennet artan yağışlar ve daha yüksek sıcaklıklar nedeniyle Dang Humması, Batı Nil Virüsü ve Sıtma gibi sivrisinek kaynaklı hastalıkların artabileceğini söyledi.

Çalışmaya göre ‘yüksek sıcaklıklar, soğuğa maruz kalma ve diğer iklim değişiklikleri’ gibi aşırı hava koşulları da kan bağışçıları havuzunu daraltabilir.

Söz konusu iklim değişiklikleri hemoglobin konsantrasyonunu, kırmızı kan hücresi sayısını ve kan basıncını etkileyebilir.

UniSC’den çalışmanın başyazarı Helen Faddy, şöyle konuştu:

“Yeni hastalıkların ortaya çıktığını ve sıcaklığın şiddetlendirdiği kan basıncı ve dehidrasyon gibi diğer sağlık sorunlarının yanı sıra psikolojik sıkıntı ve ‘iklim kaygısının’ bağışçıları etkilediğini görebiliriz.

Aynı zamanda, hastalık prevalansı ve doğal afet sıklığındaki değişimler, gebelik komplikasyonları, kardiyovasküler hastalıklar ve orak hücre hastalığını tetikleyerek kan nakli talebini artırabilir.”

Araştırmacılar gelecekte ortaya çıkacak problem için esnek ve mobil kan merkezleri önerdiler.