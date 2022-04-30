Araştırma: Hangi köpek ırkı kaç yıl yaşıyor?

Britanya’da veterinerler köpeklerin ortalama ömrü konusunda bugüne kadarki en kapsamlı araştırmayı yaptı. Buna göre Jack Russell Terrier cinsleri, ortalama 12,7 yılla köpekler arasında en uzun yaşayanlar.

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BBC Türkçe’de yer alan habere göre, en uzun yaşayan köpekler sıralamasında Jack Russell Terrier cinsini 12,1 yıl ile Border Collie izliyor. Springer Spaniel ise 11,9 yıl ile üçüncü.

Sosyal medyada son yıllarda sıkça karşılaşılan bazı köpek cinsleri, popülerlikleri kadar kısa ömürleriyle de dikkat çekiyor. Bunlar, daha küçük yapılı ve basık suratlı köpek türleri. Ortalama ömür listesinde en altta yer alan dört köpek cinsi de basık suratlı.

French Bulldog sadece 4,5 yıl ortalama ömre sahip ve listenin en altında. Bunu English Bulldog cinsi köpekler 7,4 yıl ile takip ederken Pug ve American Bulldog cinsi köpeklere ise 7,7 ve 7,8 yıl ortalama ömür biçilmiş.

Basık suratlı köpeklerde sıklıkla karşılaşılan bir dizi ciddi sağlık sorunu var.

Nefes alma problemleri, omurilik hastalıkları ve doğum sırasında ortaya çıkan komplikasyonlar ömürlerini sınırlandırıyor.

Tablo: BBC

Araştırmada yaş hesabı için toplam 20 milyon hayvanın bilgileri tarandı. Fakat araştırmacılar, elde ettikleri rakamların ‘ortalama‘ ömre işaret ettiğinin altını çiziyor. Bir köpeğin ne kadar uzun ya da kısa yaşayacağını belirleyen çok sayıda faktör var. Örneğin Chihuahua (Şivava) cinsi köpeklerin ortalama ömrü 7,9 yıl olarak belirlenmiş. Görece düşük bir yaş ortalaması ve bunun sebebi Şivavalar arasında bebek ya da çocuk yaşta ölümlerin yüksek seyretmesiyle bağlantılı.

Araştırmanın baş yazarlarından Dr. Dan O’Neill, altı yaşını geride bırakmış bir Şivava’nın önünde iki yıldan az yaşam süresi kaldığını düşünmenin yanlış olacağını vurguluyor. Yetişkin hayata erişmiş bu cins bir köpeğin 15-16 yıla kadar yaşadığı vakalar var. Bu yüzden veterinerler, sahipsiz kalmış yetişkin bir köpeği evlat edinmek isteyenlerin sadece ortalama ömür bilgisine takılıp kalmalarının yanlış olacağını belirtiyor.

French Bulldog cinsi köpeklerin ortalama 4,5 yıl olarak belirlenen ömürleri konusunda da araştırmacılar temkinli.

Bu cinsin çok hızlı artan popülerliği nedeniyle bir nüfus patlaması yaşandığını söyleyen veterinerler, ortalama ömürlerine dair daha güvenilir rakamlara erişmek için henüz erken olduğunu söylüyorlar.