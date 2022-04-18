Araştırma: Ezici çoğunluk, Türkiye’nin ‘kötüye gittiğini’ düşünüyor

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre her 10 seçmenden yedisi Türkiye’nin ‘kötüye gittiğini’ düşünüyor.

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Araştırma sonuçlarını şirketin kurucusu Özer Sencar, Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Buna göre sadece yüzde 22’lik kısım “Türkiye iyiye gidiyor” derken “Kötüye gidiyor” diyenlerin oranı yüzde 70,8.

Ülkenin ‘kötüye gittiğini’ düşünenlerde en fazla oran yüzde 95,7’yle CHP’de kaydedilirken onu yüzde 94,7’yle Saadet Partisi, yüzde 93,1’le DEVA Partisi, yüzde 92,6’yla HDP ve yüzde 88,5’le İYİ Parti izledi.

AKP seçmeninin yüzde 58,2’si “Türkiye iyiye gidiyor” derken yüzde 32,5’i “Kötüye gidiyor” dedi.

MHP seçmeninde ise bu oran sırasıyla yüzde 44,6 ve yüzde 40 olarak neredeyse yarı yarıya ölçülürken yüzde 15,4 “Ne iyiye ne kötüye gidiyor” dedi.