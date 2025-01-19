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Yaramazlara biraz batar!

Araştırma: Erkekler duygusal haberlerin ardından finansal risklerden kaçınıyor

Yeni bir çalışmaya göre erkekler, duygusal haberlerin ardından finansal risklerden kaçınıyor.

Fotoğraf: Canva

Yeni bir araştırmaya göre erkekler, olumsuz haberleri izledikten sonra aldıkları karar haberle ilgili olmasa bile finansal bir riske girmekten kaçınıyor. Fakat kadınlar haberlerden erkekler kadar etkilenmiyor.


Britanya’daki Essex Üniversitesi’nin bu araştırması, erkeklerin kadınlara kıyasla duygularını riskli kararlara yansıtma olasılığının çok daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmada 186 kişiye duygusal haberler izletildi ve ardından riskli finansal kararlar almaları istendi.

Kadınların kararlarının haberlerin duygusal tonundan etkilenmediği, erkeklerin ise güvenli oynama eğiliminde olduğu görüldü.

Araştırmanın başyazarı Dr. Nikhil Masters şunları söyledi:

Özellikle ev satın almak veya büyük yatırımlar gibi hayat değiştiren finansal taahhütler için seçimlerimizi boşlukta yapmıyoruz ve duygusal olarak yoğun durumlarla karşılaştıktan sonra bir sakinleşme süreci çok önemli olabilir.

Bu sonuçlar ayrıca kadınların daha duygusal olduğu yönündeki uzun süredir devam eden klişeyi de çürütüyor.

Nottingham ve Bournemouth’dan akademisyenlerin de yer aldığı araştırma ekibinin, bu durumdan neden sadece erkeklerin etkilendiğini araştırması bekleniyor.

Üniversite, bulguların parayla ilgili yüksek riskli kararlara ilişkin tavsiyeleri şekillendirebileceğine inanıyor.

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