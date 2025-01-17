Araştırma: Depresyonun 293 genetik varyantı keşfedildi

Uluslararası bir araştırma ekibi, depresyonla ilişkili 293 genetik varyant keşfetti.

Araştırma kapsamında 29 ülkeden, depresyon teşhisi konmuş 688 bin 808 kişi ile bu hastalığa sahip olmayan 4,3 milyon kişinin anonimleştirilmiş verileri incelendi.

Edinburgh Üniversitesi’nden biyolojik psikiyatrist Andrew McIntosh, depresyonla ilgili önemli bilgi eksikliklerinin, hastaların daha iyi tedavi almasını engellediğini belirtti ve “Küresel çapta kapsayıcı çalışmalar, yeni ve etkili tedaviler geliştirmek için kritik öneme sahip” dedi.

Araştırmada, farklı etnik kökenlerden gelen katılımcılar sayesinde birçok yeni genetik varyant tespit edildi. Uzmanlara göre bu durum, depresyonun genetik riskini daha doğru tahmin edebilmeyi ve hastalığı farklı topluluklar için daha etkili bir şekilde tedavi etmeyi sağlayabilir.