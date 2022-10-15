Araştırma: Çözüldükten sonra yeniden dondurulmuş gıdaları tespit eden sensör geliştirildi

Amerikan Kimya Derneği (ACS), tüketicileri çözülmüş ve yeniden dondurulmuş ürünler konusunda uyarabilen yenilebilir bir sensör geliştirdi.

Fotoğraf: ACS

Dondurulmuş ürünler için belirli bir sıcaklığın altında korunması, gıda güvenliği ve kalitesi için esas. ACS’nin tasarladığı sensör, donmuş ürünler için görünür bir renk göstergesine sahip, tamamen yenilebilir ve kendi kendine çalışan ilk sıcaklık sensörü.

Sofra tuzu, kırmızı lahana ve balmumu gibi güvenli bileşenlerden oluşan sensör, -50 ile 0 santigrad derece arasında ayarlanabilen belirli bir sıcaklığa maruz kaldığında renk okuması sağlıyor.

Araştırmacılar, çalışmalarına, çözülürken elektrik akımı üreten, magnezyum ve altın elektrotları plastik bir kapta birbirine bağlayan bir cihaz yaparak başladılar. Cihaz, sofra tuzu ve kalsiyum içeren tuzlar dahil olmak üzere donmuş yenilebilir elektrolitlerin yanı sıra üzüm, kavun ve elma gibi doğal olarak elektrolit açısından zengin gıdalarla test edildi.

Sensör sayesinde tüketicileri donmuş bir ürünün depolama geçmişi konusunda uyarabilecek ucuz, güvenli bir teknolojinin oluşacağına ve yenilebilir malzemelerin kullanılmasının yolunun açılacağına inanılıyor.

Araştırma, Avrupa Araştırma Konseyi, AB Horizon 2020 programı ve İtalyan Teknoloji Enstitüsü’nün Sürdürülebilirlik Etkinliği tarafından finanse edildi.