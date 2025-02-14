Araştırma: Binlerce yıldır korunan Mısır mumyaları güzel kokuyor

Bilim insanları binlerce yıldır korunan Mısır mumyalarının ‘güzel koktuğunu’ ortaya koydu.

Fotoğraf: Emma Paolin

Britanya’daki University College London (UCL) ve Slovenya’daki Ljubljana Üniversitesi’nden araştırmacılar, eski Mısır mumyalarının bugün nasıl koktuğunu araştırmak için koku uzmanları ve bilimsel cihazlarla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Mısır’ın başkenti Kahire’deki Mısır Müzesi’nde sergilenen 5 bin yıllık dokuz mumyadan küçük tüpler ve pompalarla koku örnekleri alındı.

Fotoğraf: Cecilia Bembibre

Dünyanın en prestijli dergilerinden Journal of the American Chemical Society’de yayınlanan araştırmaya göre örnekleri analiz eden ekip, mumyalardan ‘odunsu’, ‘baharatlı’ ve ‘tatlı’ bir koku aldı.

‘Kokuları hoşluğu bizi şaşırttı’

Ekipten UCL Sürdürülebilir Miras Enstitüsü Araştırma Direktörü Cecilia Bembibre “Filmlerde ve kitaplarda mumyalanmış cesetlerin kokusunu alanların başına korkunç şeyler gelir. Bu kokuların hoşluğu bizi şaşırttı” dedi.

Fotoğraf: Abdelrazek Elnaggar

Ljubljana Üniversitesi’nden kimya profesörü Matija Strlic’se cesetlerde çürümeye dair ipuçlarına ulaşma endişesi taşıdıkları ancak böyle bir bulguya rastlamadıklarını söyledi. Strlic mumyaların korunmasıyla ilgiliyse “Müzedeki ortam oldukça iyi” dedi.

Kokuların mumyaların hangi sınıftan olduğuna ilişkin ipuçları verdiğini söyleyen Strlic “Konu arkeolojinin de ilgi alanına girebilir” yorumunu yaptı.