Araştırma: Bazı balinalar 150 ila 200 yıl yaşayabiliyor

Bazı Güney sağ balinalarının 150 yaşına kadar yaşayabildiği ortaya çıktı.

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Bu balinaların daha önceden 70-80 yaşına kadar yaşadığı biliniyordu.

Kuzey Atlantik sağ balinalarınınsa yaşam süresinin 70 yıl olduğu tahmin ediliyordu.

TRT Haber‘in aktardığına göre araştırmacılar, kritik derecede tehlike altındaki bu türün şu anki ortalama yaşam süresinin yalnızca 22 yıl olduğunu ve nadiren 50 yılı aştığını tespit etti.

Bu iki tür genetik olarak oldukça birbirine benziyor. Hatta 25 yıl öncesine kadar tek bir tür olarak görülüyordu.

Bu sebeple yaşam sürelerinin de yakın olması bekleniyordu. Avlar ve gemi kazaları Kuzey Atlantik sağ balinalarının ömrünün daha kısa olmasına neden oluyor.

Grönland balinaları da 200 yıl yaşayabiliyor

Araştırmacılar, yaş tahminlerini onlarca yıl balinaları izleyerek yaptı. Çalışmada bireysel dişi balinaların fotoğrafları kullanıldı. Her yıl tekrar tekrar fotoğraflanan hayvanlar, öldüklerinde fotoğraf kayıtlarından ‘kayboluyor’ ve bir daha görüntülenmiyor.

Balinaların yaşlandıkça fotoğraf kayıtlarından kaybolma olasılıklarını tahmin eden ‘hayatta kalma eğrileri’ geliştirildi. Bu eğrilerden potansiyel yaşam süreleri hesaplandı.

Yaklaşık 25 yıl önce, Arktik’te yerli balina avcılarıyla çalışan bilim insanları, Grönland balinalarının 200 yıl ve hatta daha fazla yaşayabildiğini tespit etmişti.

Benzer şekilde, Grönland balinalarının gözlerindeki proteinlerin analizi de uzun yaşam sürelerini doğrulamıştı.

Araştırmacılar daha önce Grönland balinalarının yalnızca 80 yıl yaşadığını düşünüyor ve insanların en uzun yaşayan memeliler olduğunu varsayıyordu.

Balinalar hakkında

Mavi, balina, yüzgeç balinası, sei balinası, kambur balina, gri balina ve kaşalot gibi birçok büyük balina türünün yaşam süreleri hala tam olarak bilinmiyor. Sanayi balina avcılığı 1960’larda sona erdiğinden beri eski balinaların büyük kısmı popülasyonlardan çıkarıldı.

Sanayi balina avcılığı sonrasında doğan balinalar henüz yaşlanmadığı için, diğer balina türlerinin de oldukça uzun yaşayabileceği tahmin ediliyor.