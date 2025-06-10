Araştırma: Antarktika'da imparator penguen nüfusu azalıyor

Antarktika’da Weddell ve Bellingshausen denizlerini kapsayan bölgede imparator penguen nüfusunun 15 yılda yüzde 22 azaldığı tespit edildi.

Fotoğraf: Oceanwide

Britanya Antarktika Araştırmaları Enstitüsü’nün (BAS) çalışmasında bölgede 2009 ve 2024 arasında elde edilen uydu görüntülerinden imparator penguen kolonileri inceledi.

Araştırmacılar, imparator penguenlerin belirlenen tarihler arasında yüzde 22 azaldığını tespit etti. Araştırmaya göre hayvanların nüfusunun azalmasının nedeni deniz buzullarının erimesi.

Mevcut küresel ısınma oranları devam ederse penguenlerin 2100’e kadar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor.

Verileri analiz eden araştırmacı Peter Fretwell “Deniz buzu penguenler için çok önemli, çünkü deniz buzu üzerinde ürüyorlar ve deniz buzu üzerinde besleniyorlar” dedi.

Deniz buzunun iklim değişimi sebebiyle yılın erken dönemlerinde kırılmasının leopar fokları ve orkalar gibi yırtıcıların kolonilere yaklaşmasına neden olduğunu belirten Fretwell, “Isınan okyanus sıcaklıkları ve değişen yağış düzenleri de penguen yavrularının hayatta kalma oranını etkileyebilir” dedi.

Söz konusu koloniler, Antarktika’da yaşayan toplam imparator penguen nüfusunun yaklaşık yüzde 30’unu temsil ediyor.

Araştırma ‘Nature Communications: Earth & Environment’ dergisinde yayınlandı.