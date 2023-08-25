Antartika’da 10 bine yakın penguen yavrusu öldü

Antarktika’da Bellingshausen Denizi’nde 10 bine yakın penguen yavrusunun, üzerinde bulundukları buzun erimesi nedeniyle öldüğü ortaya çıktı.

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Buz tabakası, yavru penguenlerin okyanusta yüzebilmek için gerekli su geçirmez tüyleri oluşmadan önce kırılıp denize karıştı.

BBC‘nin haberine göre Kasım 2022’de meydana gelen olay, uydu görüntülerinin analiziyle fark edildi. Binlerce penguenin boğulduğu veya donarak öldüğü tahmin ediliyor.

British Antarctic Survey’den (BAS) Dr. Peter Fretwell ve iş arkadaşları, penguenlerin ölümünü Communications Earth & Environment adlı bilimsel dergide duyurdu.

Araştırmada Avrupa Birliği’nin Sentinel-2 uydularından gelen verileri inceleyen bilim insanları, uzaydan bile görülebilen penguen dışkıları sayesinde kolonilerin nerede ve yaklaşık ne sayıda olduklarını da tespit etti.

Yetişkin penguenler Güney Yarımküre’nin kış aylarına yaklaştığı Mart’ta tekrar avlanmak için denize çıkıyor. Ardından buz tabakasına dönerek kur yapıyor, çiftleşiyor, yumurtluyor ve kuluçkaya yatıyor. Yavruların yumurtadan çıktıktan sonra denize girebilecek kadar olgunlaşması da zaman alıyor. Bu normalde aralık ile ocakta gerçekleşiyor ve yavrular okyanusa doğru yürüyüşe geçiyor.

Bu kış da tüm yavrular ölebilir

Fakat araştırma ekibi, geçen yıl penguen yavruları gelişemeden bu buz tabakasının yok olduğunu tespit etti. Bunun sonucunda dört ayrı koloninin o yıl doğan tüm yavruları öldü. Sadece en kuzeydeki Rothschild Adası’ndaki kolonilerin yavrularının bir kısmı hayatta kalabildi.

Buz oluşumun yavaş ilerlemesi nedeniyle bu kış da kolonilerin tüm yavrularının öleceği tahmin ediliyor.

Gelecekte yaşanacakların habercisi

Fretwell, bu yok oluşun gelecekte yaşanacak şeylerin habercisi olduğunu söyledi:

“Ama hala çok geç değil. Küresel ısınmaya yol açan karbon salımımızı azaltabiliriz. Azaltmazsak bu güzel kuşların soyu tükenebilir.”