Güney Afrika'da helikopter kazası: Sorumlu penguenmiş

Güney Afrika’da ocakta meydana gelen bir helikopter kazasının sorumlusunun, karton bir kutu içindeki penguen olduğu açıklandı.

Fotoğraf: Miles Brotherson (Temsili)

Helikopter kazası ülkenin güneydoğu kıyısı açıklarında bir hava araştırması için yapılan bir gezi sırasında Bird Adası’nda meydana geldi.

TRT Haber’in aktardığına göre ‘Robinson R44 Raven II’ tipi helikopterdeki bir yolcu, içinde penguen olan kutuyu tutuyordu.

Güney Afrika Sivil Havacılık Otoritesi’nin açıklamasına göre helikopter yaklaşık 15 metre yükseklikteyken, karton kutu sağa doğru kayarak pilotun döngüsel pitch kontrol koluna düştü.

Raporda, bunun üzerine hava aracının yuvarlandığı, rotor kanatlarının yere çarptığı ve helikopterin sağ tarafı üzerine düştüğü belirtildi.

Kazadan hem yolcular hem de penguen yara almadan kurtuldu.

Rapora göre penguenin neden helikopterde olduğu bilinmiyor fakat araştırmayı yürüten bir uzmanın penguenin geri getirilmesini istediği ve pilotun da bunu kabul ettiği öğrenildi.

Havacılık otoritesi, pilotun kargoyla ilgili uygun prosedürleri izlemediğini tespit etti.

Pilotun bir inceleme yaptığı ama ‘risk değerlendirme formunda penguenin karton bir kutu içinde taşınma niyetini belirtmeyi ihmal ettiği’ ileri sürüldü.