Araştırma: Anne yunuslar yavrularıyla konuşurken ‘bebek dili’ kullanıyor

İskoçya, Danimarka ve ABD’den bilim insanlarının ortaklaşa yürüttüğü araştırmada şişe burunlu yunus türüne mensup dişilerin yavrularıyla iletişim kurarken ıslıklarının tonunu ve aralığını artırarak ‘bebek dilinden’ yararlandıkları tespit edildi.

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Araştırmada, ABD’nin Florida eyaletindeki Sarasota Koyu’nda bulunan 19 yunusun yavrularına seslenirken farklı tonlarda çıkardıkları ıslıkları içeren kayıtlar incelendi.

AA’nın aktardığığına göre yetişkin yunusların kendilerini diğer yunuslara tanıtırken ‘ayırt edici ıslık’ kullandıkları belirlenen araştırmada, anne yunusların ise ıslıklarının tonunu değiştirerek yavrularına ‘bebek diliyle’ seslendikleri tespit edildi.

Öte yandan anne yunusların ‘bebek dilini’, yavrularına ‘yetişkin dilini’ öğretmek için kullanıp kullanmadıkları henüz bilinmiyor.

Araştırma, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) adlı dergide yayımlandı.