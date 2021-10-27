Araştırma: AKP, seçmeni ‘kızdırdı’

MAK Araştırma şirketinin anketine göre seçmenin yüzde 41’i, 24 Haziran 2018 seçimlerinde oy verdiği partiden farklı bir partiye oy verecek. Ankete göre AKP’ye oy vermeme gerekçesi sorulan katılımcıların yüzde 49’u “Kızdırdılar” yanıtını verdi.

Türkiye’deki genel seçimlere iki sene var. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor. Araştırmacılar ise iktidar partisine oy desteğinin azaldığını öne sürüyor, diğer yandan anketlerde AKP’nin ortağı MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor. AKP, anket şirketlerine denetim getirmeyi düşünüyor. Seçim barajının da yüzde 7’ye indirilmesi gündemde.

MAK Danışmanlık’ın ekim ayı anketine katılanların yüzde 41’i “24 Haziran’da oy verdiğim partiden farklı bir partiye oy vereceğim” dedi. Katılanların yüzde 42’si “Aynı partiye oy vereceğim” derken yüzde 17’lik kararsız seçmen dikkat çekti.

MAK DANIŞMANLIK

Ekim 2021 Türkiye Gündem Araştırması



(1) pic.twitter.com/doY9UsEg8e — MAK DANIŞMANLIK Center for Social Research (@DanismanlikMak) October 26, 2021

Erdoğan’ın yeniden aday olması durumunda yüzde 42’lik seçmen grubu “Kesinlikle oy vermem” yanıtını seçti. Rakiplere göre Erdoğan’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 9, “Kesinlikle oy veririm” diyenlerin oranı ise yüzde 37.

MAK DANIŞMANLIK

Ekim 2021 Türkiye Gündem Araştırması



(3) pic.twitter.com/0sD51xzgZI — MAK DANIŞMANLIK Center for Social Research (@DanismanlikMak) October 26, 2021

AKP seçmeni ‘kızdırdı’

AKP’ye oy vermeme gerekçesi sorulan katılımcılardan yüzde 49’u “Kızdırdılar” yanıtını verdi. Küskün seçmen oranının ise yüzde 11 olduğu görüldü.

“Kızdıran kim?” sorusun yanıtlayan katılımcılardan sadece yüzde 9’u lideri işaret etti. Birkaç şeye aynı anda kızan seçmen oranı ise yüzde 21.

MAK DANIŞMANLIK

Ekim 2021 Türkiye Gündem Araştırması



AK PARTİ'ye bir ya da birden fazla kere oy verip "şimdi oy vermeyeceğim" diyen seçmenlerin gerekçeleri… (4) pic.twitter.com/GgeVSXEq8D — Mehmet Ali Kulat (@malikulat) October 26, 2021

Seçmene göre “Ülkedeki en önemli sorun” yüzde 54 ile ekonomi. Ekonomiyi eğitim ve göçmenler izledi.

Katılımcıların yüzde 74’ü kurulduğu günden bugüne kadar en az bir defa AKP’ye oy verdiğini belirtti. Bu seçmenlere “Tekrar oy verecek misiniz?” sorusu yöneltildi. Seçmenin yüzde 56’sı “Kesinlikle oy vermeyeceğim” derken yüzde 8’i kararsız.

Katılımcıların yüzde 42’si erken seçimi gerekli görürken yüzde 43’ü erken seçime gerek olmadığı görüşünde.

Ekonomik durum

Diğer yandan “Katılımcılara gelirinizi hangi ifade özetlemektedir” diye de soruldu. Buna göre ”Temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum” diyenler yüzde 32, ”Ancak temel ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum” diyenler yüzde 31, ”Temel ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum ama tasarruf yapamıyorum” diyenler yüzde 21, ”Tüm ihtiyaçlarımı karşılıyorum ve tasarruflar yapabiliyorum” diyenler ise yüzde 6.