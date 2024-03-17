Geçtiğimiz çarşamba günü ABD Temsilciler Meclisi, popüler sosyal medya platformu TikTok’un ABD’de yasaklanması yönünde oy kullandı. Ezici çoğunlukla gecen yasa tasarısı nihai oylama için Senatoya gidecek. ABD Başkanı Joe Biden zaten yasa geçerse onaylayacağını açıklamıştı. Gecen haftaki yazıda da vurgulamıştım, kullanıcı bilgilerini toplayan ve kontrol eden Amerikalı bir şirket olmayınca o herkese her yerde atılan düşünce ve ifade özgürlüğü, serbest internet, serbest piyasa nutukları rafa kalkıyor. Yasa tasarısına göre TikTok ABD’de yasaklanmak istemiyorsa Çinli ana şirket ByteDance’in hisselerini Amerikalı şirketlere satması gerekiyor. ‘Asgari ücreti yükseltelim’ denince bin dereden su getirip anlaşamayan Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bu oylama için sarmaş dolaş anlaştı.

Bir video paylaşım platformu olan TikTok’un sadece ABD’de 170 milyon kullanıcısı var. Kullanıcılarının çoğunluğu orta ve alt gelir gruplarından ve büyük çoğunluğu da gençler. ABD’li kullanıcıların yüzde 62’si 18-29 yaş arasında; bu gençlerin örneğin yüzde 32’si haberleri düzenli olarak TikTok’tan takip ediyor. Platform son günlerde Filistin yanlısı içeriklerin yaygınlığı ve popülerliğiyle gündeme geldi. İsrail ve Filistin ile ilgili ABD’li kullanıcılar tarafından görüntülenen içeriklerin yüzde 98.6’sı Filistin’e destek veren içerikler. ABD’li politikacılara göre, kullanıcıların bilgileri Çin’e gitmekle kalmıyor, bu bilgiler sayesinde Çin Amerikalıların beyinlerini yıkıyor. ABD’nin hakim sınıfları, kontrollerinde olmayan bu denli popüler bir alana tahammül edemiyor.