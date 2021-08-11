Araçtan ateş açan kişiye 48 bin 700 lira ceza

Gaziantep’te, park halindeki araçtan tabancayla havaya ateş açan ve bu anları, sosyal medyada, canlı yayın sırasında paylaşan M.Ç. (21), silahlarıyla, jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan M.Ç.’ye 48 bin 700 lira idari ceza verildi.
M.Ç. 3 Ağustos’ta, Battal Mahallesi’nde araçtan havaya ateş açtı. Jandarma ekipleri, görüntülerin sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine harekete geçti.
Sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çeken görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit edip evinde yakaladı.
Evde yapılan aramada bir tabanca ve bir de av tüfeği bulundu. Karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan M.Ç.’ye valilik tarafından 48 bin 700 lira idari ceza uygulandı.