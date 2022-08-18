Aracı yanmış hale bulunmuştu: Cesedine ulaşıldı

Sinop’un Boyabat ilçesinde aracı yol kenarında yanmış halde bulunan kadının cesedi gölette bulundu.

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Koçak köyünde dün yol kenarında yanmış halde bir otomobil gören köylüler durumu jandarmaya bildirmiş, sahibi Gülten İ.’nin (52) evinde olmadığının tespiti üzerine deniz polisi, yakınları ve komşularının da katılımıyla arama çalışması başlatılmıştı.

Gülten İ.’nin cansız bedenine (52), aracın yandığı bölgenin yaklaşık 500 metre uzağındaki gölette ulaşıldı.

Jandarma ekipleri, cesedin bulunduğu alanda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Boyabat başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.