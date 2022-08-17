Aracı yanmış halde bulunan kadın aranıyor

Sinop’un Boyabat ilçesinde aracı yol kenarında yanmış halde bulunan kadın için arama çalışması başlatıldı.
Koçak köyünde yol kenarında yanmış halde bir otomobil gören köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgede inceleme yapan ekipler, aracın Gülten İ.’ye (52) ait olduğunu belirledi.
Ailesiyle yapılan görüşmelerde Gülten İ.’nin evinde olmadığının tespit edilmesi üzerine aracın bulunduğu alanda arama çalışması başlatıldı.
İz takip köpeğinin de kullanıldığı aramalarda araca yakın bir mesafedeki ırmak kenarında kan izlerine rastlandı.
Deniz polisi ırmaktaki aramada bir bulguya ulaşamadı.