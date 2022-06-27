Aquaman gerçek hayatta da okyanusları koruyacak

Süper kahraman filmi Aquaman’de denizlerin koruyucusunu canlandıran Jason Momoa, rolünü beyazperdeden gerçek hayata taşıdı.

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Lizbon’da bugün başlayan Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı kapsamında Portekiz’in bir sahilinde konuştu. “Sağlıklı bir okyanus olmadan bildiğimiz anlamda gezegenimiz var olmaz” diyen Momoa yakında Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nda ‘Su Altında Yaşam’ elçisi olacak.

2020’den bu yana pandemi nedeniyle ertelenen etkinliğe bu yıl farklı ülkelerden 7 bine yakın lider ve çevre aktivistinin katılımı bekleniyor.

‘Game of Thrones’ dizisinde Khal Drogo’yu canladıran 42 yaşındaki ABD’li oyuncu “Çocuklarımıza, torunlarımıza karşı yaptığımız hataları düzeltmeye çalışmalıyız. İnsanlığın yeniden doğayla uyum içinde yaşayabileceği gelecek için ivme kazanmalıyız” dedi.

Momoa’nın başrolde olduğu ‘Aquaman‘in ikincisinin Mart 2023’te vizyonda olması planlanıyor.