Apple’a 918 milyon dolarlık dava: ‘Eski telefonlar gizlice yavaşlatıldı’

Apple, Britanya’daki milyonlarca müşterisine, eski telefonları gizlice yavaşlattığı gerekçesiyle tazminat ödemek zorunda kalabilir.

Fotoğraf: Reuters

Apple, daha önce de iPhone kullanıcılarının telefonların yeni güncellemelerle yavaşladığı şikayetleri üzerine bir açıklama yapmıştı. Şirket, yeni güncellemelerle, pili eskimiş cihazları yavaşlattıklarını, bunun gerekçesinin ise telefonun ömrünü uzatmak olduğunu belirtti.

Söz konusu güncelleme Ocak 2017’de yayınlanmış ve iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus ve X modellerini etkilemişti.

Britanya’da tüketici hakları savunucusu Justin Gutmann’ın açtığı davada Apple, performansı artırması beklenen bir güncellemenin tam aksine işletim sistemini yüzde 58’e varan oranlarda yavaşlatmakla suçlanıyor.

Gutmann şirketin Britanya’daki 25 milyon müşterisine 918 milyon dolar (15 milyar 888 milyon TL) ödeme yapmasını istiyor.

Apple ise telefonların ömrünü hiçbir zaman bilinçli olarak yavaşlatmadığını savunuyor.

Ancak buna benzer bir dava iki yıl önce ABD’de sonuçlanmış, Apple 113 milyon dolar ödemek zorunda kalmıştı.