Finlandiya merkezli senfonik metal grubu Apocalyptica, İstanbul ve Ankara’da konser verecek.

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Grup, ‘Plays Metallica Vol. 2’ başlıklı turnesi kapsamında 21 Ağustos’ta Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisi’nde, 22 Ağustos’taysa İstanbul Küçükçiftlik Park’ta sahne alacak.

Birçok kez Türkiye’de konser veren grup, Instagram hesabından konserlerin afişini paylaşarak “Geri dönmemizi istediniz ve döneceğiz” yazdı.

Helsinki’de 1993 yılında kurulan grup Sibelius Akademisi’nden mezun çellistler Eicca Toppinen, Paavo Lötjönen ve Perttu Kivilaaks’tan oluşuyor.

Dünyanın en ünlü metal gruplarından biri olan Metallica’nın hit şarkılarına yeni bir bakış açısı getiren topluluk, kariyerini bunun üzerine inşa etti ve bugüne kadar dört milyondan fazla albüm sattı.

Konserlerin biletleri, bugün itibarıyla satışa çıktı.