Antep’in kutnu kumaşı Dior podyumunda

Fransız lüks markası Dior 2023 erkek yaz koleksiyonunda kutnu kumaşı kullandığı tasarıma yer verdi.

Fotoğraflar: Hypebae-Youtube

Markanın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda bir zamanlar Osmanlı sultanlarına özel kumaşın nasıl Paris Moda Haftası’ndaki Dior podyuma taşındığı anlatıldı.

16’ncı yüzyıldan kalma kumaşın son yıllarda yeniden canladığı belirtildi. Koleksiyonda kullanılan kumaşın Gaziantep merkezli üreticisi Kutnia üretim sürecinin inceliklerini anlattı.

Kumaşın bir metresinde yaklaşık 5 bin 700 iplik olduğu ve tek bir yumağın açılmasının 24 saat sürebileceği ifade edildi.