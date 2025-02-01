Antarktika için iş ilanı: Yıllık maaş en az 29 bin 273 pound

Britanya Antarktika Araştırması (BAA), Antarktika’da araştırma istasyonlarında çalışacak kişiler arıyor.

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İlan açılan meslekler arasında deniz biyoloğu, sağlık ve güvenlik danışmanları, teknisyenler, mühendisler, marangozlar, şefler, elektrikçiler ve tesisatçılar var.

Kurum üç ay içinde daha fazla boş pozisyon açıklayacak.

Maaşlar yıllık 29 bin 273 pounddan (1 milyon 290 bin lira) başlıyor.

Başvurusu kabul edilenlerle altı ile 18 ay arasında değişen sözleşmeler imzalanıyor.

Başvurusu onaylananlar Britanya’da eğitimlere katılıyor. Euronews Türkçe‘nin haberine göre bu başvurucuların İngiltere’de çalışma hakkına sahip olması gerektiği anlamına geliyor.

Konaklama, yemek, seyahat, iş kıyafetleri, araçlar ve eğitim dahil tüm yaşam masraflarının da karşılanacağı belirtiliyor.

Yerli nüfus veya daimi ikamet eden toplulukların yaşamadığı Antarktika’ya bilim insanları, teknisyenler ve destek personeli dönüşümlü gidiyor.

Kıtada nüfus yaz aylarında yaklaşık 5 bine ulaşırken, sert kış aylarında yaklaşık bine düşüyor.