Antalya’nın ‘Tavşan Yüreği’ hasat edildi

Uluslararası Food Fest Gastronomi Festivali’nde Antalya’nın coğrafi işaretli zeytini ‘Tavşan Yüreği’nin hasadı yapıldı.

Fotoğraflar: AA

Antalya’da bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Food Fest Gastronomi Festivali dün başladı. Büyükşehir belediyesinin kent ve bölge mutfağını tanıtmak amacıyla düzenlediği festivalin ikinci gününde Zeytin Park’ta zeytin hasadı gerçekleştirildi.

Etkinlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile ünlü şefler Rene Frank ve Jaime David Rodriguez, önce sunum yapılan Tavşan Yüreği zeytinin ve zeytinyağının tadına baktı ardından ağaçtan zeytin topladı.

Muhittin Böcek

Zeytinin dört mevsim yaprak dökmeyen her zamanki yeşilliğiyle umudun simgesi olduğunu ifade eden Böcek, “Yetiştiriciliği milattan önce 4000 yıllarına dayanan zeytin, tarihin en büyük tanıklarındandır. Asırlarca süren ömrü ve köklerinden tekrar doğan zeytin ‘ölümsüz ağaç’ kabul edilmiştir. Biz de her daim zeytin ağacına sahip çıkacağız” ifadesini kullandı.

Festival, panel, söyleşi ve konser etkinlikleriyle yarın da devam edecek.