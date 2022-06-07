Antalya’da yılanın ısırdığı hemşire yoğun bakımda: Hayati tehlikesi sürüyor

Antalya’da piknik yaparken yılan tarafından ısırılan hemşire, yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

Fotoğraf: AA (Temsili)

AA’nın haberine göre Manavgat ilçesi Dolbazlar Mahallesi’nde arkadaşlarıyla piknik yapan hemşire Ayşegül Özünal’ı, bacağından yılan ısırdı.

Kısa süre sonra fenalaşan Özünal, çağrılan sağlık ekibince görevli olduğu Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu düzelmeyen hemşire, yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yoğun bakıma alınarak entübe edilen Özünal’ın bacağının kangren olmaması için ameliyat edildiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.