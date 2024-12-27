Antalya'da X-Ray'den geçirilen koliden beslenmesi yasak tür çıktı

Antalya’da şehirlerarası otobüs terminalinde bir kolinin içerisinde ‘Rhesus’ türü maymun yavrusu bulundu.

Fotoğraflar: AA

Ankara’dan Antalya’ya otobüsle gönderilen bir koliyi kimse teslim almadı. Bunun üzerine görevliler koliyi e emanet odasına götürmek için aldı ve x-ray cihazından geçirdi.

Kolide bir canlı olduğunu fark eden güvenlik görevlileri, koliyi açınca ahşap delikli kutunun içindeki maymunu gördü. ‘Rhesus’ türü maymun, görevliler tarafından koliden çıkarıldı ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta ile Doğa Koruma ekiplerine haber verildi.

Bir süre sonra koliyi almak için terminale gelen M.K. hakkındaysa ‘beslenmesi yasak hayvan türü’ bulundurmak nedeniyle tutanak hazırlandı.

Maymun yavrusu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na götürüldü.