Antalya’da sandıkların üçte biri henüz sisteme girilmemiş

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentteki 5 bin 592 sandıktan 1755’inin daha sisteme girilmediğini söyledi.

Muhittin Böcek, Antalya’daki son durumu açıkladı. (AA)

Muhalefet, Kemal Kılıçdaroğlu’nun önde olduğu sandıklara AKP’liller tarafından itiraz edildiğini, bu yüzden bu verilerin sisteme girilemediğini söylüyor.

Bu durumun Antalya’da da görüldüğünü belirten Böcek, şunları kaydetti:

*Sevgili hemşehrilerim, Antalya’da toplam 5 bin 592 sandık var. Lakin daha açılmayan 1755 sandık bulunuyor. Daha sisteme girilmemiş oylar var.

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*Ajansların paylaştığı veriye göre Antalya’da 13’üncü cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 53,08 ile önde. Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçelerimiz başta olmak üzere partimizin önde çıkacağı birçok sandık var. Oy oranımız daha da artacaktır.

*Kıymetli hemşehrilerim elinizdeki ıslak imzalı tutanaklar olduğu sürece gerçekler ortaya çıkacaktır. Lütfen sandıklardan ayrılmayın.