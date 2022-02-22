Antalya’da gece kulübünde yaşayan köpekbalığı daha büyük bir akvaryuma nakledildi

Antalya’da bir gece kulübünde küçük bir akvaryumda esaret altında yaşayan köpekbalığı yeni yaşam alanına nakledildi.

Köpekbalığı gece kulübünde bu akvaryumda yaşıyordu.

Alanya ilçesindeki Club Summer Garden’da hapsedilen köpekbalığının serbest bırakılmasıyla ilgili hayvan hakları örgütü PETA bir kampanya başlatmıştı.

Geçen yıl aralık ayında gündeme gelen olayda doğasından uzak, yapay ve gürültülü bir ortamda, ufacık ve bomboş bir havuzda ömrünü geçirmeye zorlandığına dikkat çekilmiş, en kısa zamanda bu ortamdan kurtarılması için çağrı yapılmıştı.

Tarım ve orman müdürlüğü yetkililerinin denetiminde yaklaşık dört metreküplük bir akvaryum içerisinde, 60-70 cm boyundaki köpekbalığının Carcharhinus limbatus türü siyah yüzgeçli köpek balığı olduğu belirlenmiş, yüksek ses ve ışığa bağlı fiziksel ve psikolojik eziyet görmesi nedeniyle, işletme sahibi hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14/a maddesinin ihlali gerekçesiyle işlem yapılmasına karar verilmişti.

İşletme sahibine yalnızca 1500 lira idari para cezası verilmişti.

Köpekbalığı şehirdeki daha geniş bir akvaryuma götürüldü. Görüntü: AA

AA’nın aktardığına göre ‘Summer‘ adı verilen köpekbalığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkililerince kentte bulunan ve Avrupa’nın en büyük tüneline sahip olduğu belirtilen akvaryuma nakledildi.

Gece kulübünün işletme müdürü Erhan Başsav, köpekbalığına yıllardır düzenli şekilde baktıklarını iddia etti ancak ışık ve ses sisteminden rahatsız olduğu yönündeki telkinler üzerine ‘bakımının daha iyi olması dileğiyle hibe ettiklerini’ söyledi.

Summer’ın kendileri için çok değerli olduğunu savunan Başsav, “Bizim için manevi değeri çok yüksek. Balığımızı sağlıklı bir şekilde yetkililere verdik. Bizler için biraz zor oldu ama umarım bulunduğu ortama adapte olur ve daha sağlıklı yaşar” ifadelerini kullandı.