Antalya'da bir kasap ve pidecide tek tırnaklı eti tespit edildi

Antalya’da Çapan kasap ve Başaran etli pide salonunda tek tırnaklı eti tespit edildi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Tarım ve Orman Bakanlığı’na göre tek tırnaklı hayvanlar şunlar:

At

Eşek

Katır

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Buna göre bakanlığın 04.06.2025’te duyurduğu ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesine göre ‘Çapan kasap – İbrahim Çapan’ adlı firmanın dana kıyma ve dana döş etinde tek tırnaklı eti tespit edildi.

Ayrıca ‘Başaran etli pide ve börek salonu – İlknur Şahin’ adlı firmanının da pişmemiş lahmacun harcından yine tek tırnaklı eti çıktı.