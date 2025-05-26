1,5 ton kaçak bozulmuş ete el konuldu: 45 gözaltı

Şanlıurfa’da 1,5 ton gümrük kaçağı ve bozulmuş ete el konuldu. 45 kişi gözaltına alındı.
Kaymakamlığın açıklamasına göre Viranşehir jandarması, Viranşehir-Mardin karayolu yol kontrol noktasında 32 aracı durdurdu.
Araçlardaki aramalarda şunlar çıktı:
- 1,5 ton gümrük kaçağı ve bozulmuş et
- 7 bin 210 paket sigara
- 76 paket kaçak çay
- 18 şişe viski
- 635 puro
- Dört elektronik sigara
Kaçak ürünlerle ilgili gözaltına alınan 45 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
📍Viranşehir | Kaçakçılığa Geçit Yok🛑— Viranşehir Kaymakamlığı (@Vir_Kaymakamlik) May 26, 2025
24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Viranşehir-Mardin yol kontrol noktasında yapılan Takipli KOM Operasyonu kapsamında;
Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce durdurulan 32 araçta yapılan aramalarda;
🔸️1500 kg gümrük kaçağı ve… pic.twitter.com/U4CIDJS2wH