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Yaramazlara biraz batar!

1,5 ton kaçak bozulmuş ete el konuldu: 45 gözaltı

Şanlıurfa’da 1,5 ton gümrük kaçağı ve bozulmuş ete el konuldu. 45 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraflar: AA

Kaymakamlığın açıklamasına göre Viranşehir jandarması, Viranşehir-Mardin karayolu yol kontrol noktasında 32 aracı durdurdu.


Araçlardaki aramalarda şunlar çıktı:

  • 1,5 ton gümrük kaçağı ve bozulmuş et
  • 7 bin 210 paket sigara
  • 76 paket kaçak çay
  • 18 şişe viski
  • 635 puro
  • Dört elektronik sigara 

Kaçak ürünlerle ilgili gözaltına alınan 45 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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