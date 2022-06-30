Antalya’da bir erkek tarafından sokakta bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı

Antalya’da bir erkek, tartıştığı genç kadını sokak ortasında bıçakladı. Yardım için koşanları kadının yanına yaklaştırmayan adam, mahallelinin tepkisi üzerine olay yerinden kaçtı, ağır yaralı kadın ise hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: Fatoş Sarıkaya / csgorselarsiv.org

Antalya’nın Kepez ilçesindeki Yenimahalle’de Özkan G. adlı erkek ile kız arkadaşı N.K. sokakta bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Özkan G. burada yanında getirdiği bıçakla N.C’yi sırt ve boğaz bölgesinden bıçakladı.

Mahalleli çığlıkları duyan etraftakiler olaya müdahale etmek istedi. Elindeki bıçağı bırakmayan Özkan G., kadının yanına kimseyi yanaştırmadı. Mahallelinin artan tepkisi üzerine olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. AA’nın aktardığına göre sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadının durumu kritik.

Polis, Özkan G.’yi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.