Antalya Valiliği: Manavgat’ta çıplak dolaşan kadının yüzde 70 zihinsel engelli raporu var, hastaneye yatırıldı

Antalya Valiliği, Manavgat ilçesinde bir kadın ve çocuğun sokakta çıplak yürümesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine kadının yüzde 70 zihinsel engelli raporu olduğunu, tahkikatın ardından hastaneye yatırıldığını açıkladı.

Fotoğraf: Valilik

Manavgat ilçesinde bir kadın ve çocuğun cadde üzerinde çıplak bir şekilde yürürken çevredekiler tarafından görüntüleri çekilip sosyal medyada paylaşılmıştı.

Valiliğin açıklamasında ihbar üzerine polis ekiplerinin sevk edildiği, çocuğun kadının ablasının oğlu olduğu yazıldı.

Açıklamada, şöyle dendi: “M.G. isimli şahsın yüzde 70 zihinsel engelli raporunun olduğu anlaşılmış, olayla ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla tahkikata başlanılmış ve işlemleri akabinde şahıs hastaneye yatırılmıştır.”