Antalya belediyesi davası | Böcek: Yaşamak istiyorum

Antalya Büyükşehir Belediyesi odaklı ‘yolsuzluk’ davasının ilk duruşmasında tutuklu Belediye Başkanı Muhittin Böcek “Yaşamak istiyorum. Kalp, astım, böbrek ve prostat hastalıklarım var” dedi.

Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan İlker Arslan dahil beşi tutuklu 41 sanıkla müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Savunma yapan Muhittin Böcek şunları söyedi:

* Yakınlarımı zengin etmedim. Hatta yeğenimin şirketi konkordato ilan etti. Yeğenimin daireleri satılıyor. Hiçbir akrabamı zengin etmedim. Bugün iddialarla ilgili yüce mahkemeye hesap vereceğim.

‘Hastalıklarım var’

* Hayatım boyunca bir gün sağlık raporu almadım. Tutuklandığımdan beri 10 defa hastaneye kaldırıldım. 5 Temmuz’da tutuklandığımda beş ilaç kullanıyordum. Doktorlarıma muayene olamadım. Yaşamak istiyorum. Kalp, astım, böbrek ve prostat hastalıklarım var.

* Tutuklandığımda alnım açık başım dik cezaevine girdim. Vücudumda, geçirdiğim Kovid-19’dan hastalıklar kaldı. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Acil olarak sağlığımla ilgili tedavi olmak istiyorum.

‘Suçlamaları reddediyorum’

* Sadece CHP değil tüm siyasi partilerde komisyon kurulur. Ben onların nasıl çalıştığını bilmem. Onlar gönüllü olarak çalışır. Benim bir dahlim ve bilgim yok.

* Bütün suçlamaları reddediyorum. Kimsenin bir kuruşunda gözüm yok. Mal beyanlarım ve ödemelerim ortadadır. Suçlamaları kabul etmiyorum.

* Oğlum Mustafa Gökhan Böcek’in ilişkileri arasında, para alışverişindeki suçlamaların bana yüklenilmesini reddediyorum. Mustafa Gökhan Böcek ve Zuhal Böcek’in çocuklarının üzerine villa alınması konusunda kişilerden ne doğrudan ne de dolaylı bir talebim olmadı.

Ne olmuştu?

5 Temmuz 2025’te tutuklanan Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski Antalya emniyet müdürü İlker Arslan dahil 41 kişi hakkındaki iddianame 10 Şubat’ta kabul edildi.

41 kişi hakkında aşağıdaki suçlamalarla 702 sayfalık iddianame düzenlendi:

İcbar suretiyle irtikap

Haksız mal edinme

Nüfuz ticareti

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması

Nitelikli dolandırıcılık

İftira

İddianamede Böcek’in ‘icbar suretiyle irtikap’, ‘haksız mal edinme’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı degerlerinin aklanması’ suçlamalarıyla 15,5 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve cezaların zincirleme suç hükümleri kapsamında artırılması talep edildi.