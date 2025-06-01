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Yaramazlara biraz batar!

Antalya açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem

Antalya açıklarında 20:31’de 4,0 büyüklüğünde deprem oldu.

Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) göre depremin merkez üssü Antalya Körfezi-Alanya açıkları.


Deprem yerin 12,75 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremin merkez üssü. Görsel: AFAD

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