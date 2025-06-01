Antalya açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem

Antalya açıklarında 20:31’de 4,0 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) göre depremin merkez üssü Antalya Körfezi-Alanya açıkları.
Deprem yerin 12,75 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Yaramazlara biraz batar!
Antalya açıklarında 20:31’de 4,0 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) göre depremin merkez üssü Antalya Körfezi-Alanya açıkları.
Deprem yerin 12,75 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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Antalya açıklarında 20:31’de 4,0 büyüklüğünde deprem oldu.
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