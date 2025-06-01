Naci Görür'den Bingöl uyarısı: Endişe verici

Yer bilimci Profesör Naci Görür, Bingöl’deki son iki depremin ‘endişe verici’ olduğunu söyledi.

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Bugün Bingöl’ün Kiğı ilçesinde Afet ve Acil Durum Başkanlığı’nın (AFAD) ölçümlerine göre 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Aynı bölgede 29 Mayıs’ta da 4,3 büyüklüğünde bir başka deprem daha olmuştu

Depremlere dair değerlendirmesini X hesabından paylaşan Görür, şunları yazdı:

“Dallıca-Kiğı/Bingöl yöresinde 4,5 deprem oldu. Önceden de aynı yörede 4,4 deprem oldu. Deprem Yedisu Fayı ile aynı özellikli ve isimsiz küçük bir fayın üzerinde. Konum itibariyle endişe verici. Bu deprem çevre faylar üzerindeki stres alanı değişimini etkiliyebilir. Geçmiş olsun.”