Deprem mücbir sebep hali altı ay uzatılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Deprem bölgesindeki mücbir sebep halini küçük ve orta ölçekli mükelleflerimiz için altı ay daha uzatıyoruz” dedi.
Deprem mücbir sebep halinin uzatıldığı il ve ilçeler şöyle:
- Adıyaman
- Hatay
- Kahramanmaraş
- Malatya
- Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri
Hal, belirlenen bölgelerde 2022 sonu itibarıyla cirosu 2,5 milyon liranın altında olanlara 30 Kasım’a kadar geçerli.
Şimşek, kararın deprem bölgesindeki mükelleflerin yüzde 80’ini kapsadığını ve kanunun yeni bir süre uzatmaya imkan vermediğini belirtti.
Mücbir sebep hali uzayan mükellefler, 7440 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ kapsamındaki başvurularını 2 Mart 2026 Pazartesi sonuna kadar yapabilecek.
Mükellefler, ilk taksitlerini peşin ödeme dahil 31 Mart 2026 Salı sonuna kadar, diğerlerini de bu taksiti takip eden aylık dönemler halinde ödeyebilecek.
Deprem bölgesindeki mücbir sebep halini kanunun verdiği son yetkiyi kullanarak küçük ve orta ölçekli mükelleflerimiz için 6 ay daha uzatıyoruz.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 29, 2025
Esnafımız başta olmak üzere bölgedeki işletmelerimize destek oluyor, depremin yaralarını birlikte sarıyoruz. https://t.co/3tz4NGvif8