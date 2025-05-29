Deprem mücbir sebep hali altı ay uzatılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Deprem bölgesindeki mücbir sebep halini küçük ve orta ölçekli mükelleflerimiz için altı ay daha uzatıyoruz” dedi.

Mehmet Şimşek. Fotoğraf: AA

Deprem mücbir sebep halinin uzatıldığı il ve ilçeler şöyle:

Adıyaman

Hatay

Kahramanmaraş

Malatya

Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri

Hal, belirlenen bölgelerde 2022 sonu itibarıyla cirosu 2,5 milyon liranın altında olanlara 30 Kasım’a kadar geçerli.

Şimşek, kararın deprem bölgesindeki mükelleflerin yüzde 80’ini kapsadığını ve kanunun yeni bir süre uzatmaya imkan vermediğini belirtti.

Mücbir sebep hali uzayan mükellefler, 7440 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ kapsamındaki başvurularını 2 Mart 2026 Pazartesi sonuna kadar yapabilecek.

Mükellefler, ilk taksitlerini peşin ödeme dahil 31 Mart 2026 Salı sonuna kadar, diğerlerini de bu taksiti takip eden aylık dönemler halinde ödeyebilecek.