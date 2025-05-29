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Yaramazlara biraz batar!

Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 20:14’te 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,3 duyurdu.


Derinlik Kandilli’ye göre 5, AFAD’a göre 13,56 kilometre

Depremin merkez üssü.

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