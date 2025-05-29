Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 20:14’te 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,3 duyurdu.
Derinlik Kandilli’ye göre 5, AFAD’a göre 13,56 kilometre
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 29, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Kiğı (Bingöl)
Tarih:2025-05-29
Saat:20:14:31 TSİ
Enlem:39.22 N
Boylam:40.25889 E
Derinlik:13.56 km
Detay:https://t.co/Cd6rrhcwar@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 29, 2025
DALLICA-KIGI (BINGOL) https://t.co/Y98IfnPzsa
29.05.2025, 20:14:30 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 5.0 km#Kandilli