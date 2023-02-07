Antakya’da yıkım: İnsanlar kendi imkanlarıyla enkaz kaldırmaya çalışıyor

AYTUĞ ÖZÇOLAK

Hatay’ın Antakya ilçesindeki yıkımı Diken görüntüledi. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla enkaz altındaki yakınlarına ulaşmaya çalışıyor.

Fotoğraf: Diken

6 Şubat 04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana geldi. Depremler başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde hissedildi. Biri 6,6 büyüklüğünde en az 285 artçı deprem meydana geldi. 7 Şubat 12:41 itibariyle ölü sayısı 3 bin 432. 11:37 itibariyle yaralı sayısı 20 bin 534. 9:35 itibariyle yıkılan bina sayısı 5 bin 775.

Hatay’ın Antakya bölgesiyse depremin en çok zarar verdiği yerlerden.

Diken, bölgedeki yıkıntıyı görüntüledi. Birçok bina yıkılmış, eğilmiş veya kullanılamayacak durumda. Vatandaşlar, ortak alanlarda bulunmaya çalışıyor.

Yardımın henüz ulaşmadığı ve arama kurtarma faaliyetlerinin başlamadığı yerler bulunuyor. Buralarda vatandaşlar, kendi imkanlarıyla enkaz altındaki yakınlarına ulaşmaya çalışıyor.