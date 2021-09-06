Antakya’da orman yangını

Hatay’ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan orman yangını çıktı.
AA’nın haberine göre Habib-i Neccar Dağı Bağrıyanık Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 14:30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye dört helikopter, 30 arazöz ve 100 yangın söndürme işçisi sevk edildi.
Yangın, saat 17:30 civarında hava ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.