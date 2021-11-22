Annesinin yüzüğünü gasp eden kişiye 11 yıl hapis

Adana’da, annesini dövüp yüzüğünü gasp eden sanık, ‘konutta silahla yağma’ suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
AA’nın haberine göre Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık S.A. ile avukatı hazır bulundu.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın olay günü müşteki annesi N.G.’den para istediğini ve bu nedenle çıkan tartışma sonucu hakaret edip bıçakla saldırdığını, annesine vurduğunu ve yüzüğünü alıp kaçtığını belirtti.
Savcı, sanık S.A.’nın suça konu eyleminin doktor raporuyla sabit olduğunu belirterek, ‘konutta silahla yağma’ suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Savunması alınan S.A. suçlamaları kabul etmeyerek, “Annemi yaralamadım. Yüzüğünü zorla almadım. Suçsuzum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” dedi.
Mahkeme heyeti, S.A.ya hapis cezası verdi.