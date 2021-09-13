Annesinin öldüğü kazada yaralanmıştı: 2,5 yaşındaki Beliz sekiz hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti

Sivas’ta trafik kazasında ölen Yeliz Aykaç’ın ağır yaralanan 2,5 yaşındaki kızı Beliz Aykaç, sekiz hafta süren yaşam savaşını kaybetti.

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Müzisyen ve türkücü Yeliz Aykaç (32), kendisi gibi müzisyen eşi Burak Aykaç, kızı Beliz Aykaç, kayınvalidesi Seher Aykaç ve kayınpederi Muharrem Aykaç ile memleketi Sivas’ta bayram tatilini geçirmek üzere yola çıkmış ve trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Burak Aykaç hafif yaralanırken, Beliz Aykaç ise ağır yaralanmıştı. Burak Aykaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızı Beliz Aykaç’ın da hayatını kaybettiğini duyurdu.

Aykaç, Twitter’daki duygusal paylaşımı şöyle: “Sizi ölüm bile ayıramadı… Beliz’im annesinin yokluğuna o küçük bedeniyle sekiz hafta dayandı. Annesi gibi melek oldu, sizi seviyorum, hep seveceğim.. Beliz’imi 13.09.2021 Gazi Cemevi’nden ikindi namazından sonra, Yeliz’imin yanına defnedeceğiz.”

Burak Aykaç eşinin cenazesinde eşiyle albüm yapma hayallerini gerçekleştiremediklerini, onun dünyanın en iyi insanı olduğunu söylemiş hastanede yatan kızı için dua istemişti.