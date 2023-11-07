Anne kızı öldüren kişi intihar etti

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, bir kadın ve 14 yaşındaki kızını silahla öldüren adam intihar etti.

Fotoğraf: Arşiv (AA)

AA’nın haberine göre Bağlar Mahallesi 40’ıncı Sokak’taki bir binanın girişinde, iki kişinin silahla yaralandığı ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri,, silahla vurulan Filiz Çilingir (42) ve kızı Selin Akçay’ın (14) hayatını kaybettiğini belirledi.

Bina sakinlerinin, kaçan saldırganın apartmana girdiğini söylemesi üzerine, polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, şüphelinin bulunduğu daireye geldiğinde içeriden silah sesi duyuldu.

Kapıyı kırarak içeri giren polis, Barbaros Tüzün’ü (48) silahla başından vurulmuş halde buldu. Tüzün, hastanede yaşamını yitirdi.

Saldırıda annesini ve kız kardeşini kaybeden İlayda Akçay’ın polise verdiği ifadeye göre Tüzün Çilingir’in eski erkek arkadaşıymış. Akçay, Tüzün’ün kendisine, “Anneni ve kız kardeşini öldürdüm, git cenazelerini al” diye sesli mesaj attığını söyledi.