Anne-babasını öldürüp intihar etti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, annesi Nurhan (57) ile emekli astsubay babası Ali Aslankılıç’ı (60) tabancayla vurarak öldüren Eren Aslankılıç (20), aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.

Fotoğraf: DHA

Olay, ilçeye bağlı Alipaşa Mahallesi’nde yaşayan ailenin evinde yaşandı.

Bir süredir bunalımda olduğu belirtilen Eren Aslankılıç, annesi ve babasıyla bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eren Aslankılıç, babasına ait tabancayla anne ve babasına ateş edip, ardından aynı silahla kendisini de vurdu.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nurhan ve Ali Aslankılıç’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İlk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Eren Aslankılıç da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, soruşturma başlattı.