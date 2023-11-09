Anket: Erbakancıların yüzde 40’ı kadın-erkek eşitliğine karşı

MetroPOLL Araştırma’nın ‘Toplumsal cinsiyet eşitliği’ başlıklı anketine göre toplumun yüzde 80’i hayatın her alanında kadın-erkek eşitliğinden yana. Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partililerin (YRP) yüzde 40’ı aksi görüşte.
MetroPOLL Araştırma’nın yöneticisi Özer Sencar, Ekim 2023 Türkiye’nin Nabzı araştırmasının sonuçlarını paylaştı.
Katılımcılara, “Hayatın her alanında kadın ve erkeğin eşit olmasını ister misiniz?” diye sorulan anketin 14 Mayıs’taki milletvekili seçiminde oy verilen partiye göre dağılımı şöyle:
‘Evet’ diyenler İYİ Partililerde yüzde 92, CHP’lilerde yüzde 90, Zafer Partililerde yüzde 84,8.
Yüzde 40’la en yüksek oranda ‘Hayır’ oyunu 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’n kaldırılmasını isteyen Fatih Erbakan liderliğindeki fiili iktidar ortağı Yeniden Refah Partililer (YRP) verdi.
‘Hayır’cılar AKP’de yüzde 23,4, MHP’lilerde yüzde 19.
Dikkat çekici biçimde ‘Hayır’ diyenler HDP/YSP’de yüzde 17,7; TİP’te yüzde 16,7.